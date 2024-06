Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro l'Italia, Mario Pasalic, centrocampista della Croazia e dell'Atalanta, ha presentato così l'avversaria del match di Lipsia: "Nella prima partita hanno mostrato cose migliori rispetto alla Spagna, ma dobbiamo valutare anche l'avversario; possiamo essere d'accordo sul fatto che la Spagna è una delle principali favorite degli Europei. Non hanno concesso molto, conosco il ct dell'Italia, Luciano Spalletti è un re della tattica. Saranno ben organizzati, sarà una partita difficile, ma credo che realizzeremo le richieste dell'allenatore e festeggeremo. Dovremo fare come nel giugno 2021, quando riuscimmo a battere la Scozia. Anche se questa volta è più dura”.