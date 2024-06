Nel commentare le dichiarazioni di Kristjan Asllani, che oggi ha dichiarato che l'Albania non deve avere paura dell'Italia in vista del match d'esordio a Euro 2024 di sabato sera, Fulvio Pea ha inquadrato così la personalità del centrocampista dell'Inter, perno della squadra di Sylvinho: "Asllani è un giovane vecchio, è esperto anche a parole - ha detto il direttore tecnico dell'Albania a Sky Sport -. Abbiamo creato una squadra, attraverso il gioco possiamo mettere in evidenza la qualità dei singoli".