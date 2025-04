Questa mattina, al campo 1 del 'Mutti Training Center' di Collecchio, è proseguita la preparazione del Parma in vista del match contro l'Inter di sabato prossimo. Mentre i pensieri dei nerazzurri sono tutti rivolti al derby di Coppa Italia di stasera, i ducali sono scesi in campo agli ordini di Cristian Chivu con in testa solo la sfida di campionato con i campioni d'Italia per svolgere un allenamento che ha previsto un'esercitazione tattica suddivisa per reparti e un circuito di partite a campo ridotto dopo l'attivazione fisica e tecnica.