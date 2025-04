La Lega Serie A ha comunicato in data odierna gli aggiornamenti apportati alle numerazioni delle maglie da gioco 2024/2025. Nell'elenco pubblicato sul proprio sito, ci sono anche due new entry in casa Inter: si tratta di Matteo Lavelli e Gabriele Re Cecconi, che hanno scelto di indossare rispettivamente il 47 e il 48.