Giorgio Perinetti, ex direttore del Napoli tra le altre, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “L’Inter è la squadra più forte ed è la favorita d’obbligo per lo scudetto. Conte ha mantenuto quello che ha promesso ed è tornato ai vertici con il Napoli in tempi brevissimi. Parlare del futuro di Conte credo sia un percorso autolesionista. Chi lo fa vuole dare fastidio".