Indizio di mercato o semplice coincidenza? Stasera al Meazza pe ril derby Milan-Inter di Coppa Italia è presente anche Mehdi Benatia, ex calciatore di Roma e Juventus, oggi direttore sportivo del Marsiglia. Come fa sapere Sky, tra i due club c'è un dialogo aperto per Luis Henrique, l'esterno offensivo 24enne in forza ai francesi. Che non possa essere questa l'occasione per approfondire il discorso.