Occhio al cronometro stasera. Guardando le statistiche dei tre derby di Milano giocati in questa stagione, infatti, si trova un minimo comun demominatore: un gol realizzato dal minuto 89 in avanti. I rossoneri hanno esultato prima con Matteo Gabbia (sorpasso decisivo nel 2-1 in campionato) e poi con Tammy Abraham (3-2 nella finale di Supercoppa italiana); dal canto loro, i nerazzurri sono riusciti ad acciuffare un pareggio insperato nel match di ritorno di Serie A grazie alla zampata di Stefan de Vrij arrivata al 93'.

Solo una volta nella storia della stracittadina meneghina è stata segnata una rete dall’ultimo minuto dei tempi regolamentari in avanti per più confronti di fila: quattro tra novembre 2016 e dicembre 2017, quando il quarto match fu proprio in Coppa Italia (gol di Patrick Cutrone al 104’).