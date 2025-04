Visita speciale in casa Parma, dove nel pomeriggio di oggi Cristian Chivu ha diretto un allenamento con un amico speciale nei panni di osservatore. A presentarsi a Collecchio è stato Massimiliano Allegri, ospite di Federico Cherubini, suo ex diesse alla Juventus. Nicolò Schira su Twitter ha raccontato dell'insolita visita in casa del club emiliano, dove Allegri ha assistito all’allenamento di Chivu in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Inter.