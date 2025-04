Detto, fatto. Vista l'emergenza in attacco, Simone Inzaghi ha fatto seguito alle parole rilasciate ieri in conferenza stampa decidendo di aggregare al gruppo il classe 2006 Matteo Lavelli per il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter di stasera. Il ragazzo, ieri in campo per circa venti minuti nella gara contro il Trabzonspor che è costata l'eliminazione della Primavera nerazzurra dalla Youth League, ha ricevuto la comunicazione della prima convocazione assoluta in prima squadra negli spogliatoi, al termine della sfida giocata allo stadio 'Senol Gunes', come appresa da FcInternews.it. Una notizia che, ovviamente, lo ha emozionato, esattamente come quella del rinnovo con il club milanese sottoscritto lo scorso 3 febbraio.

