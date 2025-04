Intervistato da TMW Radio, l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus ha detto la sua sul duello Inter-Napoli per lo Scudetto esprimendo la propria preferenza: "L'Inter è la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia, in questa corsa vedo meglio la squadra di Simone Inzaghi, ha la rosa per gestire più impegni".



L'Inter può arrivare in fondo alla Champions?

"Non la metto tra le favorite, ma questa squadra ha la qualità e la forza per fare il grande colpo".