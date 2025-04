È Carlos Augusto il giocatore dell'Inter incaricato a presentare il derby di questa sera valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter ai microfoni di Sportmediaset: "È chiaro che siamo l'Inter e ogni competizione dobbiamo giocare per vincerla. Poi un derby in semifinale è sempre speciale, però abbiamo una stagione lunga. Abbiamo tre competizioni e dobbiamo affrontarle nel miglior modi possibili".

Giocare su tanti fronti da la possibilità di giocare a tutti...

"Secondo me è per questo importante avere tanti ragazzi bravi, anche in panchina, perché in momenti come questi in stagione abbiamo bisaogno di tutti perché abbiamo tante partite. E anche chi ha giocato meno a inizio stagione adesso può trovare spazio".

Quarto derby stagionale. C'è rivalsa dopo la Supercoppa?

“I primi derby non sono andati bene per noi, però abbiamo analizzato quello che abbiamo fatto male. È il passato e dobbiamo essere concentrati sulle dueche abbiamo adesso e poi vedremo".

