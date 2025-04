L'ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri, intervistato dal sito IlPosticipo.it, si dice convinto delle potenzialità dell'Inter di Simone Inzaghi dove però può pesare un'incognita: "Più che altro credo che l’Inter non abbia tante motivazioni – ci ha detto in esclusiva –. È la squadra più forte del campionato, ha grandi individualità. Ma dopo anni di successi ripetersi non è facile".

Mauri aggiunge: “Se affronta le partite con la giusta mentalità vincerà il campionato a mani basse, come l’anno scorso. Se invece scende in campo sentendosi superiore a tutti potrebbe faticare, ma resterebbe comunque la favorita per lo scudetto. Inzaghi però non mi sembra in difficoltà. La squadra lo segue, i giocatori devono solo ritrovare le giuste motivazioni”.