Un punto solo quello conquistato dall'Albania in questo Europeo di Germania, competizione che gli albanesi hanno salutato dopo aver affrontato l'Italia, la Spagna e la Croazia. "Ci sono cose di cui dovremmo essere orgogliosi. Va ringraziata la squadra che ci ha portato lì, non solo chi era agli Europei. La presentazione è stata buona, il risultato no. Il risultato sarebbe stato buono se avessimo superato il girone. Se fossimo stati un po' più intelligenti o psicologicamente pronti avremmo superato il gruppo", ha detto Armand Duka, presidente della federazione albanese a TV Klan.

Proseguendo con il ricordo dell'esordio contro gli Azzurri di Luciano Spalletti:

"La prima partita con l'Italia, dopo che abbiamo segnato, probabilmente ci siamo emozionati. Il gol, che nel calcio dovrebbe liberarti e mandarti avanti, ci ha messo sotto pressione. In quella partita forse dovevamo essere più preparati psicologicamente. Ma nel complesso sono soddisfatto".