Giornata speciale per il mondo Inter che come annunciato nei giorni scorsi è stata, insieme a KONAMI, protagonista alla Milan Games Week & Cartoomics. "Nel più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli esports i colori nerazzurri sono stati protagonisti nella KONAMI Booth, personalizzata per l’occasione a tema Inter. Diverse attività hanno riempito la giornata, con tantissimi fan presenti che hanno potuto assistere da vicino alle sfide dei pro player di Inter Esports sul titolo di eFootball.

Una giornata speciale, con le legend nerazzurre Nicola Berti e Giuseppe Baresi intervenute per intrattenersi con i tifosi per sessioni di foto e autografi. Altra protagonista della giornata Alessia Lanza, che ha incontrato i tifosi vincitori del concorso dedicato in un meet&greet molto atteso.