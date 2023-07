Inevitabilmente, da quando è emersa pubblicamente la volontà dell'Inter di interrompere ogni trattativa per acquistare il cartellino di Romelu Lukaku, il mercato degli attaccanti si è rivolto proprio ai nerazzurri. In altre parole, nel giro di qualche ora virgola diverse punte sono state proposte al club di viale della Liberazione come potenziale alternativa al belga. Tutte situazioni in divenire su cui la dirigenza farà le opportune valutazioni.

DUVAN ZAPATA - Gian Piero Gasperini ha deciso di cambiare qualcosa nel reparto offensivo e si è reso disponibile a rinunciare sia a Luis Muriel sia a Duvan Zapata. Se il primo non ha molte richieste in questo momento, il secondo per tanti anni è stato un pallino dell'Inter che però si è sempre fermata di fronte alle alte valutazioni dell'Atalanta. Oggi però il classe 1991 è nella lista dei cedibili e potrebbe partire, in tal senso un intermediario lo ha immediatamente proposto all'Inter. Con 8-10 milioni i bergamaschi lo libererebbero.

FOLARIN BALOGUN - L'attaccante classe 2001 è il preferito di Piero Ausilio che è andato a vederlo personalmente dal vivo e lo ha fatto osservare altre 3-4 volte dagli scout nerazzurri. L'Arsenal lo cederebbe per 35-40 milioni, cifra stanziata per acquistare il cartellino di Lukaku. Ma se il belga era una certezza, l'americano sarebbe una scommessa a una cifra importante. Rimane comunque una scommessa che l'Inter potrebbe rischiare.

ALVARO MORATA - Ausilio ha chiesto informazioni sulla situazione contrattuale, qualche giorno fa l'agente Claudio Vigorelli lo aveva proposto nel corso di un incontro in sede. Costa i 21 milioni della clausola e Beppe Marotta, che lo ha avuto alla Juventus, lo apprezza. Ma non si tratta di un nome caldo, non per i nerazzurri almeno. È infatti la Roma che ci sta lavorando concretamente, per ricomporre in giallorosso la coppia con Paulo Dybala, che tra l'altro, con José Mourinho, ha già iniziato a pressarlo per raggiungerlo nella Capitale.

MATEO RETEGUI - Dopo la rinuncia a Lukaku all'Inter è stato nuovamente proposto l'attaccante argentino con passaporto italiano. Ma già era stato accantonato come terza punta, difficile che possa tornare in corsa per un ruolo più importante.