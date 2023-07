Molti utenti hanno notato quest’oggi, nel video di André Onana in auto che firma autografi e fa selfie con i tifosi dell’Inter, come il portiere camerunese venisse ripreso, all’interno della vettura, da un videomaker. Materiale per una clip di addio ai nerazzurri? Assolutamente no. In questo caso l’eventuale trasferimento del portiere al Manchester United non c’entra nulla. Come appurato da FcInterNews, da un paio di anni infatti Onana sta registrando un documentario sulla sua vita ed è quindi normale vengano girate delle immagini al primo giorno di lavoro, del secondo anno a Milano, dell’estremo difensore.