C'è solo l'Inter per Romelu Lukaku. Nonostante le voci provenienti dall'Inghilterra che vorrebbero la Juventus interessata all'attaccante belga, Big Rom si è già espresso chiaramente e non ha la minima intenzione di tornare sui suoi passi. Una convinzione tradotta anche nelle famose cose formali, visto che nei giorni scorsi il suo avvocato Sebastien Ledure ha trovato già l'accordo sull'ingaggio con la società nerazzurra fino al 2027. Non c'è interesse neanche in un trasferimento in Arabia, dove oltre all'Al-Hilal anche l'Al-Ahli ha provato a sedurlo con un'offerta faraonica prima di ingaggiare Roberto Firmino. Respinto anche un approccio di un club inglese che si è mosso sotto traccia (possibile sia il Tottenham nel caso cedesse Harry Kane).

Niente da fare, Lukaku aspetta solo che Inter e Chelsea trovino l'accordo e il preambolo sarà la cessione di André Onana al Manchester United, grazie a cui i nerazzurri formuleranno la loro offerta ufficiale: 5 milioni subito (meno degli 8+2) della scorsa estate) e 30 tra un anno per acquistare il cartellino a titolo definitivo.

Sponda Blues, l'obiettivo è arrivare almeno a 40 milioni ma c'è fiducia di riuscirvi attraverso dei bonus. Un'operazione che nelle intenzioni della dirigente di Viale della Liberazione dovrebbe concludersi nel giro di una settimana, al massimo dieci giorni. Intenzioni suffragate in modo assoluto dalla ferrea volontà di Lukaku di rimanere ancora a lungo a Milano.