Non è ancora chiaro se Milan Skriniar rimarrà all'Inter e le recenti parole criptiche di Beppe Marotta non invitano all'ottimismo. Ma al momento il Paris Saint-Germain non ha intenzione di rilanciare rispetto all'ultima offerta da 53 milioni più 7 di bonus per un totale di 60, ben lontana dai 70 milioni che chiedono i nerazzurri. Poi, si sa che il mercato è fluido e tutto può cambiare da un momento all'altro.

Per esempio, in caso di cessione nel pacchetto arretrato (Abdou Diallo e Presnel Kimpembe i maggiori indiziati) i francesi avrebbero più forza economica per aumentare la proposta all'Inter, forte anche dell'accordo già trovato con lo slovacco sulla base di 9 milioni bonus compresi. E questa cifra è anche la leva su cui l'entourage di Skriniar avvierà gli eventuali discorsi per il rinnovo.