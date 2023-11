Se la Pro Patria non sta facendo benissimo in Serie C e anche oggi pomeriggio ha perso un'occasione pareggiando in casa 1-1 contro il Fiorenzuola, c'è un suo giocatore che sta dimostrando di essere affidabile. Si tratta di Andrea Moretti, classe 2002 di proprietà dell'Inter in prestito ai lombardi.

Sulle tribune dello Speroni c'era anche Gianluca Andrissi, Responsabile nerazzurro dei giocatori in prestito, che ha potuto annotare l'ennesima prestazione soddisfacente del canterano. Per il quale il piano prevede, nella prossima stagione, uno step professionale, tradotto in altre parole un nuovo prestito in Serie B.

L'obiettivo è fare in modo che possa accumulare esperienza in modo graduale per essere eventualmente idoneo prima possibile per tornare alla casa madre e giocarsi le proprie carte con l'Inter.