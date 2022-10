Sabato l'esordio in prima squadra nel corso dell'infruttuoso assalto finale contro la Roma, ennesimo step di una carriera appena iniziata ma che promette tantissimo. Valentin Carboni, fratello minore di Franco (oggi al Cagliari in prestito) e figlio di Ezequiel, è un prospetto in cui l'Inter crede tanto, come conferma il blitz attraverso cui ha sottratto entrambi i fratelli a una folta concorrenza di big italiane.