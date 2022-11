Forse siamo davvero a un punto di svolta per Valentino Lazaro. L'esterno di Graz, arrivato all'Inter dall'Hertha Berlino nell'estate 2019 per oltre 20 milioni bonus compresi, non è mai riuscito a imporsi a Milano al punto da iniziare a girovagare per l'Europa in prestito: Newcastle, Borussia Moenchengladbach e Benfica le sue ultime esperienze, senza che nessuna delle società sopra citate esercitasse il diritto di riscatto. Poi, la scorsa estate, il prestito al Torino e il ritorno al livello atteso. Finora per l'austriaco classe '96 il bilancio recita 17 presenze (e 2 assist), al punto da ritagliarsi un ruolo significativo nello scacchiere di Ivan Juric, sia da esterno sinistro sia da esterno destro.