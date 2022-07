Futuro prossimo tutto da decidere anche per Matias Fonseca, attaccante classe 2001, sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2023. Dopo le stagioni di militanza nel settore giovanile nerazzurro, dal 2017 al 2021, ecco che il giovane Matias ha spiccato il volo verso il calcio professionistico, con una stagione in prestito alla Pergolettese, club che ha militato nel girone A della Serie C, piazzandosi a centro classifica, È stata una buona annata per l’ex canterano nerazzurro, capace di mettere insieme 20 presenze totali, con un gol e un assist all’attivo per totali 398 minuti in campo. Ed ora? Secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, Fonseca rientrerà alla base per fine prestito con il suo futuro che potrà essere deciso entro il mese di luglio. Possibile un nuovo prestito, con un occhio, però, anche alla scadenza del contratto. Le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista.