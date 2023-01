Che fosse un prospetto molto interessante era chiaro da tempo, non a caso la Reggina lo ha voluto fortemente per metterlo a disposizione di Filippo Inzaghi. Ma neanche il più inguaribile degli ottimisti si sarebbe aspettato cotanto impatto di Giovanni Fabbian nel calcio professionisstico, dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre fino allo scudetto U19 della scorsa stagione. Invece il classe 2003 di Camposampiero sta letteralmente stupendo tutti, con già 7 reti all'attivo nel grande campionato della Reggina. Non male per un centrocampista fresco 20enne.

Ovviamente, mentre i tifosi sognano di vederlo in maglia nerazzurra, la dirigenza di Viale della Liberazione sta facendo le proprie valutazioni sulla migliore gestione possibile di questa mezzala d'inserimento che ha già fatto dimenticare il sacrificio di Cesare Casadei. Molto dipenderà da come si concluderà la stagione degli amaranto: in caso di promozione, l'Inter farà valere la promessa al diesse Massimiliano Taibi e lo lascerà ancora un anno sullo Stretto, dove sta trovando la sua dimensione ideale. Altrimenti l'altro Inzaghi, Simone, lo porterà in ritiro la prossima estate per valutarlo personalmente in nerazzurro e decidere se tenerlo in rosa.