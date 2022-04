Nel calciomercato, così come nella vita, il tempismo è una dote fondamentale. Per questa ragione oggi l'Inter è in pole position per acquistare il cartellino di Davide Frattesi, centrocampista classe '99 che dopo l'esperienza in Serie B al Monza ha dimostrato di poter fare grandi cose anche in A con la maglia del Sassuolo. Al punto che i club interessati al classe '99 romano sono aumentati nel tempo. Però i nerazzurri mantengono un significativo vantaggio, da quando lo scorso novembre 2021 in quel di Dubai Piero Ausilio ne ha parlato con l'agente Beppe Riso, ponendo le basi per un accordo e strappando il sì convinto del ragazzo.

Nel mentre, si sono fatte avanti per Frattesi la Juventus, il Milan, il West Ham e il Borussia Dortmund, mentre la Roma si frega le mani alla luce della percentuale che intascherebbe da una sua cessione (30%). Ma è l'Inter la priorità del giovane centrocampista, perché considera il progetto nerazzurro ideale per lui e perché avrebbe la possibilità giocare ancora assieme a Gianluca Scamacca, suo grande amico dai tempi delle giovanili giallorosse.