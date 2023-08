L'Inter dirotterà praticamente per intero la somma derivata dalla cessione di Robin Gosens all'Union Berlino all'arrivo del suo sostituto Carlos Augusto dal Monza: secondo quanto appurato da FcInterNews, l'intesa tra nerazzurri e biancorossi arriverà sulla base di un prestito oneroso da 2-3 milioni e obbligo di riscatto a 13. In più, ci sarà anche una percentuale del 10% sulla rivendita. Gosens andrà invece agli Eisernen per 13 milioni di euro più 2 di bonus.

