Quale futuro per Lucien Agoumè? Il centrocampista di origine camerunense, classe 2002, vincolato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2025, nell’ultima stagione sportiva ha giocato, in prestito, nel Troyes (totalizzando – complice un infortunio alla coscia – solo 15 presenze e un assist). Ora è tornato in nerazzurro, appunto per fine prestito, ma la ruota del mercato su di lui gira sempre.

Secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, il calciatore apprezzerebbe nuovamente di confrontarsi con un’esperienza all’estero, ancora in Francia, in Serie A, o in un altro paese. Niente Italia, dunque, anche se dalla massima serie italiana sono arrivate molte proposte e richieste, tutte rifiutate. Il futuro, comunque, è segnato: il giovane Lucien dovrebbe partire, sempre con la formula del prestito. L’Inter, infatti, esclude al momento una cessione definitiva: novità da questo punto di vista sono attese nelle prossime due settimane.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!