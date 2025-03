Non è più un mistero che Arda Güler piaccia all’Inter. La stellina di Ankara d’altronde continua a essere ritenuto un talento dal sicuro avvenire. E non è un caso quindi che il Real Madrid l’abbia messo sotto contratto. Ovviamente imporsi nella realtà galattica non è semplice per nessuno, a maggior ragione per un ragazzo di soli vent’anni.

Secondo quanto appreso da FcInterNews.it dopo controlli incrociati tra Spagna e Turchia, la volontà del calciatore attualmente resta quella di giocarsi anche nella prossima stagione le sue carte nella città dell’orso. Se però a inizio estate dovesse capire che per lui lo spazio sarebbe ancora limitato, o eventualmente arrivasse dalla dirigenza dei Blancos la comunicazione di una sua cedibilità, la destinazione nerazzurra sarebbe più che gradita. E probabilmente l'Inter sarebbe anche in pole position, nonostante gli occhi della Premier League e non solo su Arda Güler.

Questo perché il ragazzo vorrebbe comunque continuare a cimentarsi in una squadra di livello internazionale, con l’Inter che oggi ha acquisito, anche per il gioco proposto, nuovamente lo status di top club a livello mondiale. In più particolare non di poco conto, chi cura gli interessi del calciatore (insieme alla famiglia) ha già chiuso in passato affari col club di Viale della Liberazione ed esiste un rapporto di stima reciproca tra le parti. Si tratta della RGM di Christophe Henrotay e Niels De Jonck.

