L'Inter batte l'Atalanta 3-2 e stacca il pass per la prossima Champions League, competizione che in questa edizione la vedrà protagonista in finale con il Manchester City il prossimo 10 giugno. L'ultima giornata di campionato servirà solo a capire se sarà secondo, terzo o quarto posto, ma la certezza matematica è già arrivata dopo i tre punti contro i bergamaschi. Un successo tutt'altro che banale considerando l'avversario e le fatiche di coppa.

Chissà cosa avrà pensato Massimiliano Allegri vedendo i nerazzurri avanti 2-0 dopo nemmeno tre minuti. Il buon Max, a margine della cocente eliminazione dei suoi dalla Coppa Italia proprio per mano dell'Inter, aveva profetizzato: "Tanto arrivate sesti!". E invece, caro Max, sesto forse ci arrivi tu. Ma forse. Le parole del tecnico toscano dopo il ko col Milan - l'ennesimo della stagione - sono state uno spasso: alibi, scuse, giustificazioni, vittimismo. E non solo. Allegri ha parlato, riferendosi alla Juventus, di stagione "importante e straordinaria". Rendiamoci conto. Fuori dai gironi Champions con appena 3 punti su 18 e fuori dalla lotta scudetto già a novembre: stagione importante e straordinaria? Sì, ma in negativo.

E non regge la storia della penalizzazione che destabilizza. Per due motivi. Il primo: quando è giunta la scure dei giudici, l'annata bianconera era già bella che segnata. Il secondo: la colpa non è delle istituzioni che ti penalizzano, ma del club che ha commesso illeciti senza i quali, evidentemente, la Juve non sarebbe stata questa Juve. "Sul campo" non esiste senza strategie fuori dal campo. È ora che si dicano le cose come stanno. "Avessi voluto vincere subito, non sarei tornato alla Juventus, ma sarei andato in altri due club che mi volevano", ha aggiunto Allegri. Peccato parli della squadra dal monte ingaggi più alto di tutta la Serie A, che ha fatto un mercato enorme.

"Tanto arrivate sesti!". Caro Max, sbagli pure i pronostici. Ti saluta la Champions.