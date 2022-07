Seconda amichevole ufficiale per l'Inter di Simone Inzaghi che un qualche ora fa è scesa in campo contro il Monaco, Che qualche ora fa ha affrontato il Monaco al Paolo Mazza di Ferrara. Questa volta è arrivato un pareggio per 2-2 in rimonta dove i nerazzurri hanno inizialmente pagato una notevole differenza di condizione tecnica e atletica rispetto ad un avversario che ha alle spalle molti più giorni di preparazione e che sospinto dalle folate di Ben Yedder ha messo all'angolo per diversi minuti un'Inter impacciata, che però ha saputo reagire a dovere, riuscendo a recuperare il risultato con le reti di Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani e nel complesso meritando anche qualcosa di più nel finale. Per la soddisfazione di Simone Inzaghi.

Alla 'trasferta' di Ferrara Simone Inzaghi si presenta con un gruppo orfano dei vari Milan Skriniar, Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, gli assenti di spicco in questa seconda apparizione pre-season, su tutti i più 'sotto osservazione' per via delle questioni di mercato strettamente connesse. La situazione che riguarda i tre sopraccitati è diversa ma dal leit motiv comune, eccezion fatta per lo slovacco, la cui partenza è paradossalmente meno quotata rispetto agli altri due. Per l'ex Samp infatti il diktat è chiaro: "Senza un'offerta congrua non si muove". L'eventuale cessione del 37 interista sarebbe un sacrificio dal magone in gola; per Marotta, Ausilio e Baccin quanto per Simone Inzaghi che non farebbe mai a meno del suo pilastro difensivo. Ma il mercato ha regole che il sentimento sconosce ma è costretto ad accettare: così come lo scorso anno per Hakimi e Lukaku, anche quest'anno l'eventuale addio a Milan Skriniar sarebbe motivato esclusivamente da logiche economiche alle quali l'Inter come tanti altri club sono costretti ad applicare. Al netto dell'obbligata strategia volta alla sostenibilità, le regole del gioco hanno però potuto godere di una, seppur leggera, variazione rispetto al manuale d'istruzioni in vigore la scorsa sessione di calciomercato estivo tra i corridoi e i tavoli di Viale della Liberazione.

Se la cessione di Achraf Hakimi fu inevitabile e sotto effetto coercitivo, l'eventuale saluto a Skriniar sarebbe da annoverare a quel genere di operazioni che Marotta definirebbe 'opportunità' e che come tale non può permettersi di snobbare. Incassare una cifra sui 70 milioni di euro per un difensore centrale non è di sicuro una chance da scartare a priori, specie in casa Inter, dove i problemi di liquidità sono certamente diminuiti ma non definitivamente superati. L'autofinanziamento resta ancora l'articolo numero uno della costituzione sottoscritta in quel di Nanchino all'indomani della pandemia e non è un caso che anche quest'anno è stato stabilito il tetto minimo di utile da raggiungere entro la chiusura del bilancio. L'elasticità di tempistiche e l'abbassamento di quota testimoniano il buon lavoro fatto fino a questo momento, senza ovviamente dimenticare la doppia dolorosissima cessione della scorsa stagione che ne ha oliato il tutto. L'addio di Hakimi prima e Lukaku dopo hanno fruttato ai nerazzurri un cospicuo gruzzoletto che ha fatto respirare chi 'gestisce' i bilanci quanto chi di quei bilanci ne deve correlazionare competitività sportiva. Un salvifico allentamento di morsa che ha donato serenità pur non perdendo di vista accortezza e parsimonia. Ed ecco il nuovo copione, aggiornato al mercato 2022: tutti sono importanti, nessuno indispensabile e come tale nessuno (o quasi) è incedibile. Il tutto con tanto di 'però' davanti e il però che lo scorso anno non era facile pronunciare quest'anno è un'apostrofazione che alThe Corner si prendono il gusto di fare: nessuno o quasi è incedibile, ma solo dinnanzi a irrinunciabili offerte. Specie se trattasi di giocatori annoverabili a quel 'quasi'. Milan Skriniar è certamente uno di questi e non solo per un volere di Inzaghi ma anche degli stessi dirigenti che ai sentimentalismi sono costretti ad anteporre i calcoli.