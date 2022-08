'La mia Inter'. L'aggettivo possessivo utilizzato da Simone Inzaghi dopo la vittoria all'ultimo respiro con il Lecce, per rispondere in maniera non così velatamente polemica all'ormai scontata domanda di mercato, è stato sottovalutato da molti. Eppure ha in sé un significato potente in mezzo alla marea di rumors veri o presunti sui big in partenza che occupano pagine e pagine di quotidiani e siti web, anche in ragione di una smentita ufficiale che da dirigenza e proprietà non è mai arrivata.

Anzi, la sessione estiva chiusa in anticipo al capitolo 'cessioni' sembra più un auspicio del tecnico, il quale per giocarsi lo scudetto non deroga dalla richiesta di mantenere intatta la rosa e aggiungere un centrale di scorta, che una verità oggettiva resistente alle insidie del calendario fino al 1° settembre. Se da Steven Zhang non sono mai arrivate rassicurazioni pubbliche sull'argomento, Beppe Marotta, equilibrista tra campo e conti, non se l'è sentita di blindare i vari Milan Skriniar e Denzel Dumfries a Milano in maniera categorica: "Le parole di Inzaghi sono assolutamente comprensibili, sta lavorando alacremente ogni giorno su questa squadra dal punto di vista tattico e di affiatamento, ed è normale che la pensi così – le parole dell'ad a Sky Sport -. Noi manager, di fatto, abbiamo l'obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva: è lo sforzo che dobbiamo fare. Mancano ancora 15 giorni, posso dire che sicuramente non ci saranno rivoluzioni".