La domanda ricorrente nel post-gara di Cagliari ai protagonisti nerazzurri è stata: "Quale gara vorresti rigiocare se potessi?". Un modo come un altro per mettere il dito nella piaga, per capire se all'interno del gruppo si annidasse il germe del rimpianto per uno scudetto che ormai sembra perso. Il Milan, infatti, non perde un colpo. I rossoneri continuano a vincere spesso sul filo degli episodi, gare che – a parte rare eccezioni – sarebbero potute terminare anche con un risultato di segno opposto. La squadra di Pioli non ruba l'occhio, non crea tantissimo, ma ha l'enorme pregio di farsi bastare lo stretto necessario per portare a casa la pagnotta e mantenere il vantaggio sui rivali. E pazienza se non si parlerà per mesi della clamorosa svista di Orsato contro l'Atalanta come avvenuto in passato per casi analoghi ma a sfavore dei milanisti: abbiamo capito da anni come funziona la narrazione calcistica in questo Paese.

L'Inter di Simone Inzaghi è l'esatto opposto. Domina spesso e volentieri gli avversari, li tramortisce con una manovra articolata e spettacolare, portando tantissimi uomini in fase offensiva, ma poi concretizza troppo poco e capita di penare fino al 90' su risultati incredibilmente ancora in bilico vista la differenza di gioco espressa. A Cagliari l'ultimo esempio, l'esatta fotografia di una stagione condensata in 90 minuti. Da qui l'idea generale di un'Inter superiore ai cugini e, per questo, colpevole di aver perduto l'occasione di bissare il successo di un anno fa.