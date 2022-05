Rumore dei nemici e conseguente sindrome d’accerchiamento, tra i peggiori crimini più volte imputati all’Inter del passato dal più lontano (vedi Mou) al più recente (vedi Conte), spesso bollata come squadra di piangini alla “costante” denuncia di torti arbitrali e/o mediatici, questi ormai cancellati dalle cronache recenti (quantomeno secondo bianconeri e rossoneri, alla ricerca del 'rigore regalato'). Vivete di crisi di persecuzione, disse qualcuno (più di uno), come se denunciare un torto subito fosse delittuoso e addirittura riprorevole. La difesa non è contemplata, l'opposizione figuriamoci. "Gli arbitri sono gli alibi dei perdenti" disse d'altronde qualcuno che solo qualche tempo dopo accusò un arbitro di avere un "bidone dell'immondizia al posto del cuore", o qualche altro che "non parlo di arbitri, non mi piace farlo" finché "non è fuorigioco perché Handanovic non ha neppure protestato". Quando si dice predica bene ma razzola male... Ma questi son dettagli di poco conto e il conto oggi è un attimino più salato, quantomeno quello dell'Inter. Certo, meno salato di quello dello scorso anno, ma pur sempre salato. Salato e amaro.

Secondo le quotidiane narrazioni mattutine difatti l'Inter, esattamente come un anno fa di questi tempi (o quasi), cade in bancarotta o quasi un giorno sì e l'altro pure: se lo scorso anno, il fallimento partì immediatamente dopo lo scudetto, quest'anno ha addirittura anticipato i tempi. A dirla tutta da allora, la crisi non è mai finita, e come una sorta di malattia congenita di tanto in tanto torna a dar fastidio più forte di altre volte. Ebbene dunque quale miglior momento per riesumarla se non all’indomani di una vittoria di un titolo? Ed eccoci/vi serviti: Marotta e Ausilio costretti all’austerity e ancor di più costretti alla cessione di almeno un big. Come un tormentone degno di Alvaro Soler: Lautaro pronto a fare le valigie. Ma anche Skriniar, Bastoni, Barella e new entry di quest'anno: Denzel Dumfries. Un tempo si chiamavano giocatori appetibili sul mercato, che facevano rima con giocatori di spessore degni di attenzioni dei migliori club d'Europa; oggi, nell'epoca della crisi Inter si chiamano 'uomini ai quali Marotta e Ausilio sono costretti a rinunciare' o quando la magnanimità prende il sopravvento: 'Uomini per i quali Marotta e Ausilio dovranno fare i salti mortali per trattenerli'.