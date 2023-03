Ed ecco, alle 23.30 di una domenica dedicata agli impegni delle nazionali, la notizia che era nell'aria da tempo ma che in pochi si aspettavano arrivasse con questa tempistica. Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Così, de botto si direbbe a Roma. In altre parole, con Cristian Stellini che guiderà gli Spurs fino a giugno, il tecnico leccese è di nuovo libero. Con l'ennesima buonuscita della sua carriera. Una sfida, quella di fare vincere il Tottenham, troppo grande anche per uno come lui che ha nel palmares successi inattesi e impronosticabili.

Probabilmente oltre alle prospettive di vittoria vicine allo zero, sulla scelta di Conte h pesato anche la mancanza dell'Italia, mai nascosta. E le sue dichiarazioni delle ultime settimane erano chiaramente orientate ad arrivare a una separazione. Chi lo ha imparato a conoscere negli anni sapeva benissimo come sarebbe andata a finire. Quello che non sa è come questa vicenda si svilupperà.

Antonio tornerebbe in Patria molto volentieri, ma esiste un progetto fatto su misura per le sue ambizioni? La risposta è rapida: no. Le big con potenzialità economiche sono all'estero, le nobili che gli garantirebbero un arricchimento del CV ma non del conto in banca come lo intende lui hanno altri pensieri o problemi di ristrettezze economiche. Il Napoli si terrebbe stretto Luciano Spalletti, il Milan difficilmente darebbe il benservito a Stefano Pioli, la Roma avrà da risolvere la questione José Mourinho e la Juventus, beh, lei non sa nulla del proprio futuro vista la spada di Damocle giudiziaria che le prende minacciosa sopra la testa.