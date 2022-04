Novanta minuti e rotti di canti e applausi nel pomeriggio di San Siro tra le mura di un Meazza tornato in quasi tutta la sua pienezza e bellezza e tornato a vedere un’Inter altrettanto splendida. Il pungente Hellas si ritrova intrappolato nella precisione, concentrazione e fisicità dei padroni di casa, tornati finalmente ad una prestazione che per approccio e gestione di partita in campionato non si vedeva da inizio febbraio, dalla famigerata gara col Milan, da risultato e conseguenze ben noti. Già nei primi quarantasei minuti la squara di Inzaghi ha mantenuto la promessa fatta nel pre-gara da D'Ambrosio: soddisfazione servita ai 61.325 presenti sugli spalti e non solo per il doppio vantaggio, ciliegina sulla torta di una prestazione che ha ricordato la bellezza e la leggerezza degli otto successi consecutivi che fino alla Supercoppa avevano fatto dei campioni d'Italia i più gettonati nella lotta al titolo.

Nella gara in cui a sedere è il Niño Maravilla per fare spazio a Joaquín Correa, l'Inter si comporta da "campione" secondo il vangelo di Alexis: come un leone relegato per troppo tempo in gabbia, i nerazzurri partono con istinto famelico e senso di protezione invalicabile che non hanno mai fatto temere realmente nulla, annichiliscono lo scintillante Verona e danno un segnale alla classifica che oggi non crea equivoci. Lo scenario è lo stesso di quel derby del 5 febbraio, durante il quale la squadra di Inzaghi ha approcciato e gestito una gara che non sembrava ammettere altri padroni ma che per un corto circuito ha mandato in tilt un intero sistema per un periodo preoccupante. Non è un caso che il vero grande timore, da qualcuno mai pronunciato, era quello che con la squadra di Tudor si potesse assistere ad una frenata che mandava in fumo quanto fatto domenica scorsa, come non è un caso che Federico Dimarco, uno dei migliori interpreti della prima frazione di gioco degli uomini di Inzaghi, a fine primo tempo ha dato un solo monito ai compagni: "C’è solo un rischio da non correre: abbassare l’attenzione, perché se lo fai ti puniscono". Rischio che i nerazzurri per fortuna non hanno corso al netto del calo d'intensità della seconda frazione di gioco che ha dato agli ospiti qualche possibilità di impegnare Handanovic. Se nel primo tempo per il capitano nerazzurro l'unica scomodità è stata confezionata da Simeone al 35esimo, nel secondo gli squilli degli scaligeri sono stati qualcuno in più senza però riuscire a far percorrere reali brividi al gremito San Siro.