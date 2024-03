Cori da stadio, allegria e una festa davvero da Principe, il tutto condito da abbondanti dosi della tipica focaccia locale. Diego Milito è stato l'ospite d'onore della festa organizzata dall'Inter Club di Recco, località in provincia di Genova, dove si sono presentati anche alcuni tifosi del Genoa ai quali ha autografato diverse magliette. "L'Inter, ma anche il Genoa per me significano casa", ha detto l'eroe del Triplete nerazzurro.

Alla festa hanno partecipato centinaia di tifosi. Dal club spiegano di aver realizzato un sogno di Henry Diaz, socio del club e una delle vittime di Ponte Morandi. Era stato lui a proporre di portare Milito a Recco.