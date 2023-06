Dopo i numeri da record che hanno stabilito un nuovo primato nella storia del Centro Coordinamento, con 154.008 soci a livello globale e una fan base sempre più internazionale, parte oggi la campagna di tesseramento Inter Club per la stagione 2023/24. "Il progetto - si legge su Inter.it - si prepara a regalare nuove emozioni e a dare a tutti i soci la possibilità di vivere la propria passione nerazzurra in modo unico e speciale, da ogni angolo del mondo, approfittando di esperienze e vantaggi esclusivi: dagli eventi con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, alla fase di vendita dedicata per partite di cartello e per trasferte europee, le partite speciali, le attività riservate del giorno partita, le promozioni agli Inter Store online e fisici, i concorsi dedicati e tanto altro...

AL VIA LA PRIMA FASE DEDICATA AI SOCI ATTIVI NELLA STAGIONE 2022/23

Dal 13 Giugno al 4 Luglio solo i soci attivi nella stagione 22/23 potranno rinnovare la propria iscrizione rivolgendosi ad uno dei 1000 Inter Club nel mondo, con la possibilità di rimanere parte della famiglia Inter Club e continuare a condividere la propria passione nerazzurra.

SECONDA FASE DEDICATA AI NUOVI SOCI

Dal 5 luglio 2023 al 29 febbraio 2024 si passerà alla fase dedicata a tutti coloro che vogliono diventare soci per la prima volta e a coloro che non hanno rinnovato nella prima fase. L’invito a tesserarsi è aperto a tutti i tifosi che vorranno scoprire il mondo Inter Club e usufruire di tutti i vantaggi e degli eventi esclusivi dedicati ai soci.

Come da tradizione, i soci che si iscriveranno nella nuova stagione riceveranno il Welcome Kit che quest’anno sarà composto da gym bag, polsino e bandiera nerazzurra, il tutto confezionato e brandizzato Inter Club".