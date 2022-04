L'Inter Club Taranto annuncia che venerdì 1° aprile alle 19.00 si terrà l’inaugurazione della sua nuova sede in via Pola 60. Si troverà lì la nuova casa dei tifosi di fede nerazzurra della città pugliese e dintorni che vorranno ritrovarsi, aggregarsi, tifare insieme e confrontarsi con incontri ed eventi con ospiti. Nella nuova sede, come sempre, sarà possibile seguire le partite in diretta su maxischermo, prenotare ed acquistare biglietti per lo stadio, partecipare alle trasferte. Sottoscrivendo, inoltre, la tessera annuale con l’Inter Club Taranto, sarà possibile ricevere gadgets e benefit esclusivi.