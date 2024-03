Dopo l'arrivo a New York, dove domani saranno impegnati nella seconda amichevole della Nazionale italiana attesa dalla sfida contro l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, i giocatori dell'Inter convocati da Luciano Spalletti si sono presentati in blocco nella sede dell'Inter Club Manhattan, per rendere omaggio alla passione di uno dei sodalizi nerazzurri più importanti d'oltreoceano.

Il club ha postato le foto dell'incontro sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Questo dimostra il rispetto e l’amore che questi ragazzi hanno per la nostra maglia. Li abbiamo ringraziati per tutto quello che hanno fatto, stanno facendo e faranno per i nostri colori", si legge.