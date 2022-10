Si è svolta domenica mattina la premiazione della seconda edizione del concorso regionale 'Inter - I colori del Cuore' organizzato dall'Inter Club Santa Sofia, in collaborazione con FC Internazionale Milano. Il concorso prevedeva la realizzazione di un disegno con tema un episodio della stagione calcistica 2021-2022 o l'amore per l'Inter. I bambini, suddivisi in due categorie 6-10 anni e 11-14 anni, hanno partecipato da vari Inter Club di tutta la regione. La giuria è stata presieduta dal Coordinatore degli Inter Club di tutto il mondo, Valerio Bressani, dal coordinatore regionale, Giandomenico Amodeo, e da alcuni docenti scolastici. La vincitrice della categoria 11-14 anni è stata Maria Grazia, dell'Inter Club Javier Zanetti Lamezia Terme, che con il punteggio di 311 voti, ha vinto il primo premio e l'opportunità di incontrare i giocatori dell'Inter presso lo stadio G. Meazza di San Siro. Sul podio anche Alessia (IC Palmi) con 287 voti e Salvatore (IC Santa Sofia d'Epiro) con 285 voti.