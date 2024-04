La festa per il ventesimo tricolore dell'Inter avrà San Siro come suo epicentro, ma si diffonderà ovviamente nel resto d'Italia tra chi non potrà essere fisicamente presente direttamente domani contro il Torino. Sarà grande festa, ad esempio, anche a Raffadali, paese in provincia di Agrigento dove nel 1968 è stato creato il primo Inter Club della Sicilia.

Il presidente Luigi Costanza con tutti i soci hanno organizzato per bene i festeggiamenti per il ventesimo scudetto della Beneamata. Nel pomeriggio, dopo la visione di Inter-Torino, ci sarà la festa con tante sorprese tutte in neroazzurro. Inizio alle ore 17.