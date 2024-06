Momento divertente ieri sera al dall'Ara di Bologna al termine di Italia-Turchia, finita 0-0. Prima di lasciare il rettangolo di gioco, Hakan Calhanoglu come spesso gli capita si è avvicinato al gruppo dei tifosi turchi per regalare la propria maglia. Ma dopo averla lanciata verso la tribuna, ecco che all'improvviso un sostenitore si lancia in tuffo laterale come un vero e proprio portiere nel tentativo (fallito), di afferrarla.

Situazione insolita che si conclude con il sorriso di questo spericolato tifoso e dello stesso Calhanoglu.

A seguire le immagini.