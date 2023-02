Simpatico siparietto ieri negli studi di Paramount+ durante il post-partita di Inter-Porto su CBS Sports. Micah Richards, con trascorsi in Serie A, si offre di tradurre dal vivo le parole in italiano di Romelu Lukaku dopo il fischio finale e lo fa apparentemente in modo sensato, fino a quando non comincia ad avere difficoltà suscitando le risate di Thierry Henry e Jamie Carragher, ospiti in studio. A seguire le immagini.