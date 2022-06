Giorni di relax per i calciatori non alle prese con gli impegni delle Nazionali. Tra questi anche il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, che si sta godendo un po' di vacanza in quel di Monopoli, località della provincia di Bari, insieme alla famiglia. Il giocatore non si è sottratto ad alcuni scatti con i tifosi che lo hanno riconosciuto e ha anche assistito ad una partitella a calciobalilla in spiaggia con protagonisti i bambini. Monopoli che sembra tra l'altro essere meta gradita dai calciatori, visto che sono stati avvistati anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli e l'ex rossonero Demetrio Albertini.