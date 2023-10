La sosta per le Nazionali è appena cominciata e va subito in scena un simpatico siparietto tra Marcus Thuram e l'account Twitter della Champions League. Paparazzato all'arrivo nel ritiro della Francia con tanto di occhiali da sole, Tikus viene clamorosamente confuso nella foto postata con il connazionale Mike Maignan, portiere del Milan e rivale dell'interista: "Mike chi?" ha commentato, dubbioso, l'attaccante dell'Inter, rincarando poi la dose tra le risate con il messaggio "l'admin suderà quando realizzerà" di aver sbagliato. Detto, fatto: il post è stato rimosso dopo le 'lamentele' del francese.

Admin gonna be SWEATING when he realizes #shithappens https://t.co/ju730GtU4o