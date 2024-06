Tutto pronto per l'inizio dell'edizione 2024 del The Soccer Tournament (TST), il prestigioso evento di calcio a 7 degli Stati Uniti che si disputerà a Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno. L'Inter sarà presente con l'obiettivo di competere ai massimi livelli e aumentare la brand awareness nel territorio statunitense, amplificando la presenza con attività di fan engagement a tinte nerazzurre.

L'Inter prenderà parte al TST per continuare il percorso di consolidamento della fan base locale tramite la partecipazione agli eventi più importanti del territorio. Questo torneo sarà un momento fondamentale per quanto riguarda l'avvicinamento al Mondiale per Club del 2025. I nerazzurri negli ultimi anni hanno partecipato a diversi prestigiosi appuntamenti: dalla United Soccer Coaches Convention in California alla Jefferson Cup in Virginia, ai quali si aggiunge la presenza negli eventi e nelle venue più iconiche del mondo dello sport e dell’entertainment quali il Coachella Valley Music and Arts Festival e il Madison Square Garden.

I nerazzurri debutteranno nella seconda edizione del torneo, presentando una squadra composta da diverse anime della famiglia nerazzurra: le Inter Legend – tra cui Marco Materazzi, Tommaso Berni, Borja Valero, Giorgos Karagounis e Francesco Colonnese - saranno infatti affiancate da giocatori provenienti da Inter Academy, Inter Club e Inter Campus, oltre a talent e content creators internazionali legati al Club.

Ecco il rooster nerazzurro:

Marco Materazzi - Inter Legends

Tommaso Berni - Inter Legends

Borja Valero - Inter Legends

Giorgos Karagounis - Inter Legends

Francesco Colonnese - Inter Legends

Colton Howell - Inter Academy Strikers

Oussifooty - Talent

Jelani - Talent

Massimo Marazzina - Inter Club

Maurizio Peluso - Inter Club

Julio Gonzalez - Inter Campus Paraguay

Derlis David Gonzalez - Inter Campus Paraguay

Ryley John Kraft - Brothers and Sisters of the World

Felipe Fiorino D’Agostini - Brothers and Sisters of the World

Rodrigo Robles Grajera - Brothers and Sisters of the World

Morten Bjorshol - Brothers and Sisters of the World

IL REGOLAMENTO

Il TST si svolgerà al WakeMed Soccer Park di Cary, in North Carolina, dal 5 al 10 giugno 2024. Il torneo maschile a 48 squadre inizierà con la fase a gironi il 5-6 giugno, con le squadre che saranno suddivise in 12 gruppi da quattro. Le 32 squadre che supereranno la fase a gironi accederanno ai turni a eliminazione diretta, che inizieranno il 7 giugno. Gli ottavi e i quarti di finale si svolgeranno invece l'8 giugno, mentre le due semifinali andranno in scena il 9 giugno. Il torneo si concluderà con la finale il 10 giugno.