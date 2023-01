Momento speciale a San Siro prima del fischio d'inizio di Inter-Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I tifosi sugli spalti hanno assistito alla proposta di matrimonio di Marko, tifoso interista dell’Inter Club Montenegro, che ha scelto il prato del Meazza come palcoscenico per chiedere la mano alla fidanzata Sanja: un momento che ha unito l'amore di due ragazzi alla passione per i colori nerazzurri. “È un sogno che si avvera, vivere questo momento in un campo leggendario è una cosa straordinaria, lei è una ragazza unica e volevo fare per lei qualcosa di straordinario - ha spiegato Marko -.