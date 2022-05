L'Integration Heroes Match è stata l'occasione per rivedere in campo tante vecchie glorie di Inter, Milan e di tantissime altre squadre che hanno giocato con o contro Samuel Eto'o, promotore dell'iniziativa. In un video sui social Alessandro Cattelan, tifoso nerazzurro, ha ripreso Zanetti mentre entra nello spogliatoio rossonero, dove si vede la sua maglia accanto a quella di Boban. "Incredibile", dice il vice-presidente interista sorridendo e coprendosi il volto con le mani.