Nuovo investimento per Denzel Dumfries, esterno dell'Inter. L'olandese ha infatti da poco acquistato una villa di lusso a Rhoon, cittadina a pochi chilometri da Rotterdam, per una cifra vicina al milione di euro, per l'esattezza 947.500 euro. La villa misura 159m, attorniata da vari ettari di terreno e composta da 7 vani di cui cinque camere da letto e un bagno. Si sviluppa su tre livelli più un seminterrato. Ad accrescere il valore dell'immobile un box auto da ben tre posti.