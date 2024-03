In un momento dove all'Inter riesce di tutto in campo, i tifosi cominciano a pensare che i giocatori nerazzurri abbiano anche altri tipi di poteri che esulano da quelli sportivi. E così, accade persino che Davide Frattesi si ritrovi oggetto di una richiesta un po' particolare: fermatosi davanti al manipolo consueto di sostenitori che attendono i calciatori fuori dalla Pinetina per strappare foto e autografi, Frattesi viene fermato da una tifosa dell'Inter che prima si fa autografare un uovo di Pasqua, poi si lancia nel bizzarro gesto, ovvero la richiesta di firma su un'immagine sacra col suo volto. "Devo passare l'esame per la patente", la motivazione. Il tutto è documentato da Sky Sport.