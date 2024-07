Dopo l'appuntamento di Giardini Naxos, il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è concesso un blitz a sorpresa nella giornata di ieri recandosi a Villasmundo, frazione di Melilli, una località in provincia di Siracusa. Marotta ha voluto accogliere l’invito di alcuni soci dell’Inter club della cittadina dedicato a Javier Zanetti, presenti sabato davanti all'hotel sede dell'evento, e senza troppo clamore è riuscito a ritagliarsi un paio d’ore pomeridiane facendo visita al club e concedendosi per qualche foto in un vicino bar della frazione. Poi si è recato in un rinomato ristorante di Noto a cena, per far infine rientro a Taormina.